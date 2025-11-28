Bursa'da cinayet, yaralama ve cinsel saldırıya ilişkin bir sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, evine gelen kadını alıkoyarak cinsel saldırıda bulunduğu ve silahla yaraladığı, arkadaşını ise öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığın davasında cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasını sundu.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, hakkında, "kasten öldürme, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetin yoksun kılma, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahlı yağma, nitelikli cinsel saldırı ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma, bulundurma" suçlarından dava açılan tutuklu sanık İlyas Sarıkaya (50) hazır bulundu.

Müşteki F.O'nun (44) yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları da duruşmaya katıldı.

Ek savunma hakkı verilen sanık, F.O. ile rızası dışında birliktelik yaşamadıklarını belirterek, "Biz müştekiyle evlilik aşamasındaydık. Soruşturma aşamasında yakınları da bu yönde beyanda bulunmuştur." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın, "kasten öldürme" suçundan müebbet, "canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmeye teşebbüs", "cebir, tehdit veya hile kullanarak cinsel amaçla kişiyi hürriyetin yoksun kılma", "nitelikli yağma", "zincirleme şekilde cinsel saldırı", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma, bulundurma" suçlarından ise 59 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Söz verilen sanık, mütalaayı kabul etmediğini belirtti. Sanık avukatının mütalaaya karşı süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. - Olay Bursa'nın Osmangazi ilçesinde geçen yıl 12 Temmuz'da Gasp Büro Amirliğine müracaat eden A.O, kızı F.O'nun mesajla kendisine gizli şekilde ulaşarak İlyas Sarıkaya tarafından alıkonulduğunu ve zor durumda olduğunu belirttiğini söyleyerek polisten yardım istemişti. Sarıkaya'yı, kendisine para vereceğini belirterek çağıran A.O, polisin operasyonuyla yakalanmıştı. Küplüpınar Mahallesi'ndeki eve giren polis ekipleri, haziranda alıkonan F.O'yu silahla yaralanmış halde bulmuştu. Ekipler, Sarıkaya'nın Alzheimer hastası annesinin de bulunduğu evde, yine Sarıkaya tarafından tabancayla vurularak öldürülen Recep Özaslan'ın sarılmış haldeki cesedine de ulaşmıştı.