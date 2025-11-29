Bursa Şehir Hastanesi, "HIMSS Seviye 7 Belgesi" aldı

Belge, Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Salih Metin'e, Sağlık Bakan Yardımcıları Doç. Dr. Şuayıp Birinci ve Prof. Dr. Nurullah Okumuş tarafından takdim edildi.

Böylece Bursa Şehir Hastanesi, HIMSS EMRAM Seviye 7 belgesine layık görülen A1 rolündeki ilk şehir hastanesi olduğu bildirildi.

Bursa Şehir Hastanesi, Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu (HIMSS) Avrasya Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı'nda HIMSS EMRAM seviye 7 belgesi almaya hak kazandı.

