        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa Şehir Hastanesi, "HIMSS Seviye 7 Belgesi" aldı

        Bursa Şehir Hastanesi, Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu (HIMSS) Avrasya Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı'nda HIMSS EMRAM seviye 7 belgesi almaya hak kazandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 09:55 Güncelleme: 29.11.2025 - 09:55
        Bursa Şehir Hastanesi, Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu (HIMSS) Avrasya Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı'nda HIMSS EMRAM seviye 7 belgesi almaya hak kazandı.

        Antalya'da düzenlenen fuarda Bursa Şehir Hastanesi'ne HIMSS EMRAM Seviye 7 belgesi verildi.

        Böylece Bursa Şehir Hastanesi, HIMSS EMRAM Seviye 7 belgesine layık görülen A1 rolündeki ilk şehir hastanesi olduğu bildirildi.

        Belge, Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Salih Metin'e, Sağlık Bakan Yardımcıları Doç. Dr. Şuayıp Birinci ve Prof. Dr. Nurullah Okumuş tarafından takdim edildi.

