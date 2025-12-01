Bursa'da tabancayla ateş edilen iş yerinde hasar oluştu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Üçevler Mahallesi Dilara Sokak'ta pizza üzerine faaliyet gösteren bir iş yerine tabancayla ateş edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, iş yerinin camlarına ve önünde park halindeki bir motosiklete mermi çekirdekleri isabet ettiğini tespit etti.

Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.