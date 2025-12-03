Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        AK Parti Nilüfer İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

        Bursa'da, AK Parti Nilüfer İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 11:02 Güncelleme: 03.12.2025 - 11:02
        AK Parti Nilüfer İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
        Bursa'da, AK Parti Nilüfer İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

        ‎AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, toplantıda yaptığı konuşmada, özellikle son üç ayda Nilüfer teşkilatının üye çalışmalarındaki yoğun gayrete dikkati çekerek teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

        Gürkan, üye çalışmalarının sadece sayıdan ibaret olmadığını belirterek, "Vatandaşlarımızla sahada bir araya gelmemiz, önerilerini ve taleplerini dinlememiz onların bize olan güvenini pekiştirmemiz açısından çok kıymetli. Biz sahada oldukça vatandaş kendini yalnız hissetmiyor." ifadelerini kullandı.

        ‎CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesinin vaatlerini yerine getirmediğini savunan Gürkan, şunları kaydetti:

        "20 yıl belediye başkanlığı yaptığı ilçede 'Ben Nilüfer'de hangi derenin suyunun nereye aktığını, kanalizasyonun nereden geçtiğini yeni yeni öğreniyorum' demesi bile karşı karşıya olduğumuz yönetim zafiyetinin itirafı olmuştur. Bugün baktığımızda verdikleri hiçbir vaadi yerine getiremediklerini görüyoruz. 'Gösterin' dediğimizde gösterdikleri her hizmet ya bizim yaptığımız ya da bizim başlattığımız projelerdir."

        ‎Gürkan, mevcut yönetimin son dönemde kamuoyuna yansıyan yolsuzluklarla da gündeme geldiğini belirterek, "Ortaya koydukları tek şey usulsüzlük ve yolsuzlukla anılmak. Son dönemde Türkiye gündemine taşınan bu konularla anılır hale geldiler." dedi.

        Su zammına da değinen Gürkan, Bursalıların ağır fatura yüküyle karşı karşıya olduğunun altını çizdi.

        Gürkan, Bursa'ya yapılan yatırımları da anlatarak, devletin özellikle altyapı, ulaşım ve su işleri alanında önemli projeler yürüttüğünü söyledi.

        AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Furkan Alparslan da saha çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini, partiye 3 bin yeni üye kazandırdıklarını kaydetti.

        ‎Açılış konuşmalarının ardından yeni üyelere AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan tarafından rozetleri takdim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

