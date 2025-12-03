AK Parti Nilüfer İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

Bursa'da, AK Parti Nilüfer İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

‎AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, toplantıda yaptığı konuşmada, özellikle son üç ayda Nilüfer teşkilatının üye çalışmalarındaki yoğun gayrete dikkati çekerek teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Gürkan, üye çalışmalarının sadece sayıdan ibaret olmadığını belirterek, "Vatandaşlarımızla sahada bir araya gelmemiz, önerilerini ve taleplerini dinlememiz onların bize olan güvenini pekiştirmemiz açısından çok kıymetli. Biz sahada oldukça vatandaş kendini yalnız hissetmiyor." ifadelerini kullandı.

‎CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesinin vaatlerini yerine getirmediğini savunan Gürkan, şunları kaydetti:

"20 yıl belediye başkanlığı yaptığı ilçede 'Ben Nilüfer'de hangi derenin suyunun nereye aktığını, kanalizasyonun nereden geçtiğini yeni yeni öğreniyorum' demesi bile karşı karşıya olduğumuz yönetim zafiyetinin itirafı olmuştur. Bugün baktığımızda verdikleri hiçbir vaadi yerine getiremediklerini görüyoruz. 'Gösterin' dediğimizde gösterdikleri her hizmet ya bizim yaptığımız ya da bizim başlattığımız projelerdir."