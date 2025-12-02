Bursa'da taşınabilir ev çalan şüpheli tutuklandı

M.E'ye ait evin çalınmasının ardından 8 farklı mahalledeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, şüphelinin K.E. olduğunu belirlemişti. Zanlı dün operasyonla gözaltına alınmış, taşınabilir ev ise eksiksiz şekilde sahibine teslim edilmişti.

İlçeye bağlı Eğerce Mahallesi'nde M.E'ye ait 1 milyon 200 bin lira değerindeki tek katlı taşınabilir evin çalınmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan K.E'nin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

