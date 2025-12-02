Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da taşınabilir ev çalan şüpheli tutuklandı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde taşınabilir ev (tiny house) çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 11:41 Güncelleme: 02.12.2025 - 11:41
        Bursa'da taşınabilir ev çalan şüpheli tutuklandı
        Bursa'nın Mudanya ilçesinde taşınabilir ev (tiny house) çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

        İlçeye bağlı Eğerce Mahallesi'nde M.E'ye ait 1 milyon 200 bin lira değerindeki tek katlı taşınabilir evin çalınmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan K.E'nin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        M.E'ye ait evin çalınmasının ardından 8 farklı mahalledeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, şüphelinin K.E. olduğunu belirlemişti. Zanlı dün operasyonla gözaltına alınmış, taşınabilir ev ise eksiksiz şekilde sahibine teslim edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

