Bursa'da Makine ve Teknolojileri Fuarı açıldı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık ve Makine İmalatçıları Birliği (MİB) tarafından düzenlenen Makine ve Teknolojileri Fuarı'nın açılışı yapıldı.

Bursa Fuar Merkezi'ndeki 30 bin metrekarelik alanda 120'ye yakın firma son teknoloji ürünlerini yerli ve yabancı alıcılarla buluşturuyor.

Fuarda torna, freze ve CNC tezgahlarının yer aldığı talaşlı imalat teknolojileri ile gaz altı, TIG, MIG ve punta sistemlerini kapsayan kaynak teknolojileri tanıtılıyor.

Bilgisayar destekli tasarım ve üretimi geliştiren CAD/CAM uygulamaları, mekanik bakım ve arıza giderme teknolojileri, otomasyon ve robotik sistemler ile hidrolik ve pnömatik çözümler de fuarın öne çıkan teknoloji başlıkları arasında yer alıyor.

Fuarda ayrıca uygulamalı gösterimler ve seminerler gerçekleştiriliyor.

Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun, açılışta yaptığı konuşmada, Bursa'nın birçok alanda olduğu gibi sanayide de Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer aldığını söyledi.

Her milletin kendi fırsatını, kendi içindeki özden yakalayarak ortaya çıkardığını belirten Altun, "Biz Türk milleti olarak birlik ve beraberlik, dayanışma, fedakarlık ve kahramanlık gibi duygularla tüm dünyada öne çıkan bir milletiz. Dolayısıyla biz bu hamuru, özü sanayiye de yansıtmamız gerekir." dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, makine sektörünün sadece sanayinin bir dalı değil aynı zamanda bir ülkenin bağımsızlığın da temsil eden bir alan olduğunu dile getirdi.

Bursa'da değişimi ve gelişimi sürdürülebilir kılmak için var güçleriyle çalıştıklarını söyleyen Burkay, şunları kaydetti:

"Bugün 57 bin girişimcisiyle 28 milyar doların üzerinde ihracatıyla makine sektörü Türkiye ekonomisinin lokomotifi. Aynı zamanda ülkemiz bu sektörde 45 milyar dolarlık ithalat yapıyor. Maalesef bu 45 milyar dolarlık ithalatın neredeyse yüzde 70'i ülkemizde üretilen makinelerden oluşmakta. O açıdan bu fuarları çok kıymetli buluyorum. Başta sektörün kendini ifade etmesinden, teknolojisini tanıtmasına kadar ve yurt içindeki alıcılarla birlikte yurt dışındaki alıcıların Türkiye'deki ve Bursa'daki makine sektörünü yakından tanımaları adına bu etkinliklerin gerçekten çok önemli bir misyonu var."