        Bursa'da Engelliler Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı

        Bursa Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Engelliler Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Giriş: 04.12.2025 - 09:31 Güncelleme: 04.12.2025 - 09:31
        Bursa'da Engelliler Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı
        Bursa Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Engelliler Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Heykel Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerde protokol konuşmaları yapıldı.

        Etkinlikte konserler, şiir dinletisi, sessiz farkındalık, kılıç kalkan, halk oyunları ve drama gösterileri gerçekleşti.

        Programın sonunda seyircileri selamlayan gösteri grupları uzun süre alkışlandı.

