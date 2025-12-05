Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Orman Genel Müdürü Karacabey, Bursa'da gazetecilere açıklamada bulundu:

        Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Yangının çıkmamasını sağlamak çok basit. Vatandaşlarımızdan açık alanda özellikle yaz aylarında ne olursa olsun, hangi sebeple olursa olsun ateş yakmamalarını özellikle istirham ediyoruz." dedi.

        Giriş: 05.12.2025 - 15:36 Güncelleme: 05.12.2025 - 15:36
        Orman Genel Müdürü Karacabey, Bursa'da gazetecilere açıklamada bulundu:
        Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Yangının çıkmamasını sağlamak çok basit. Vatandaşlarımızdan açık alanda özellikle yaz aylarında ne olursa olsun, hangi sebeple olursa olsun ateş yakmamalarını özellikle istirham ediyoruz." dedi.

        Bursa'nın Harmancık ilçesinde Orman Genel Müdürlüğünce yanan alanların yeniden yeşillendirme çalışmaları kapsamında düzenlenen tohum atma törenine katılan Karacabey, gazetecilere, Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi yakınlarında 26 Temmuz'da çıkan ve Harmancık'a sıçrayan yangında hasar gören 4 bin 256 hektar sahanın yüzde 90'ının yanan ağaçlardan temizlendiğini bildirdi.

        Toplam 4 bin 256 hektarlık alanın 1085 hektarında fidan dikim çalışması yapıldığını belirten Karacabey, "Kalan kısımlarda da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tekrar ormanlaştırma çalışmalarımızı inşallah 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'ne kadar tamamlamayı planladık." diye konuştu.

        Karacabey, bölgenin doğal ağaç yapısına uygun türde ağaçlandırma yapıldığının altını çizdi.

        Yanan sahada, kızılçam ve karaçam ağaçlarının olduğuna ifade eden Karacabey, şöyle konuştu:

        "Biz bu ağaçların arasına özellikle yerleşim yerlerine yakın kısımlarına yine bu bölgenin coğrafyasına ve toprak yapısına uygun olan selvi ağaçlarıyla da banklar oluşturacağız. Yine ayrıca yanan sahanın içerisinde, inşallah olmasın, tabii ki arzu edilmez ama tekrar ilerleyen tarihlerde bir yangın çıkması durumunda yangına müdahaleyi kolaylaştıran ve yangının blok orman parçaları arasında geçişini engelleyecek geçiş zonlarını, müdahale zonlarını da tesis etmiş olacağız."

        Karacabey, iklim değişiklikleri nedeniyle dünyada olduğu gibi Türkiye'de de orman yangınlarının her geçen yıl çok daha fazla sayıda ve alanı etkileyecek şekilde artış gösterdiğini belirterek, orman yangınlarıyla mücadelede temel stratejilerden birinin önleme olduğunun kaydetti.

        Geçen yıl kış mevsiminde Türkiye genelinde 23 bin orman köyünün tamamına ulaştıklarını aktaran Karacabey, bu yıl da köylerde ve okullarda orman yangınlarına sebep olacak davranışlara karşı bilinçlendirme çalışmalarının süreceğini vurguladı.

        Karacabey, orman yolları ile yangınla mücadelede kullanılacak araç gereç ve arazözlerin bakımlarının yapılarak hazır halde bulundurulacağını anlatarak, Orman Genel Müdürlüğü çalışanları ile gönüllülerin tazeleme eğitimlerinin sürdürüleceğinin bilgisini verdi.

        Orman yangınlarının yüzde 96'sının vatandaşın ihmal ve dikkatsizliği nedeniyle çıktığını belirten Karacabey, şunları kaydetti:

        "Biliyoruz ki bütün vatandaşlarımız bir orman yangını haberi aldıklarında bizim gibi üzülüyor. Söndürmek için ellerinden gelse gelip bizimle mücadele edecekler. Bu çok zor, tehlikeli ve eğitim, uzmanlık gerektiren bir konu. Yangının çıkmamasını sağlamak çok basit. Vatandaşlarımızdan açık alanda özellikle yaz aylarında ne olursa olsun, hangi sebeple olursa olsun ateş yakmamalarını özellikle istirham ediyoruz."

