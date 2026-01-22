Habertürk
        Bursa'da kaza yapan zırhlı araçtan kaybolan altınlara dair iz bulunamadı

        Bursa'da kaza yapan zırhlı araçtan kaybolan altınlara dair iz bulunamadı

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde geçen hafta kaza yapan zırhlı araçta yapılan incelemeler tamamlandı.

        Giriş: 22.01.2026 - 12:36 Güncelleme: 22.01.2026 - 12:36
        İzmir-İstanbul Otoyolu Karacabey Canbaz mevkisinde 22 Ocak'ta Bursa'ya altın sevkiyatı yaparken kaza yapan zırhlı araçtan kaybolan altınlarla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Kazanın ardından bir depoya çekilerek yapılan detaylı aramalarda kaybolduğu iddia edilen 8 külçe altının izine rastlanamadı.

        Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca altınların bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

        E.Ö. (21) idaresindeki 16 BPN 077 plakalı altın yüklü zırhlı araç, 22 Ocak'ta İzmir-İstanbul Otoyolu Karacabey Canbaz mevkisinde bariyere çarpmıştı. Kazada sürücü ile araçtaki R.T. (30) ile V.T. (48) yaralanmıştı. Taşınan 1000'er gramlık 11 külçe altından 3'ü araç içinde yapılan aramalarda bulunmuştu. Diğer 8 külçe altının bulunması için çalışma başlatılmıştı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

