Karacabey Ovası'nda yaklaşık 20 bin dekarlık alan su altında kaldı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde etkili olan yağışların ardından Çapraz Çayı'nın taşması sonucu yaklaşık 20 bin dekarlık alan su altında kaldı.



Uluabat Gölü'nün dolması ve Çapraz Çayı'nın denize su taşıma kapasitesinin yetersiz kalmasıyla Taşlık, Runguçpaşa, Canbalı, Yolağzı, Gönü, Harmanlı ve Runguçpaşa mahallelerinde su baskınları yaşandı.



Karacabey Ovası'ndaki taşkın sahası, mera alanı, ekili ve dikili tarım arazilerini kapsayan yaklaşık 20 bin dekarlık alan su altında kaldı.



Taşkın yaşanan bölge içindeki 4 bin dekarlık hububat ekili alanın ise aşırı suya maruz kaldığı öğrenildi.

