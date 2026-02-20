Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Karacabey Ovası'nda yaklaşık 20 bin dekarlık alan su altında kaldı

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde etkili olan yağışların ardından Çapraz Çayı'nın taşması sonucu yaklaşık 20 bin dekarlık alan su altında kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 13:51 Güncelleme:
        Bursa'nın Karacabey ilçesinde etkili olan yağışların ardından Çapraz Çayı'nın taşması sonucu yaklaşık 20 bin dekarlık alan su altında kaldı.

        Uluabat Gölü'nün dolması ve Çapraz Çayı'nın denize su taşıma kapasitesinin yetersiz kalmasıyla Taşlık, Runguçpaşa, Canbalı, Yolağzı, Gönü, Harmanlı ve Runguçpaşa mahallelerinde su baskınları yaşandı.

        Karacabey Ovası'ndaki taşkın sahası, mera alanı, ekili ve dikili tarım arazilerini kapsayan yaklaşık 20 bin dekarlık alan su altında kaldı.

        Taşkın yaşanan bölge içindeki 4 bin dekarlık hububat ekili alanın ise aşırı suya maruz kaldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

