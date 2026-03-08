Bursa'daki tarihi Ulu Cami'nin mahyası "zekat berekettir" oldu

Bursa'daki tarihi Ulu Cami'nin minareleri arasına "zekat berekettir" mahyası asıldı.



Osmanlı Devleti'nde ilk defa Sultanahmet Camisi'ne asılmasıyla başlanan yaklaşık 400 yıllık mahya geleneği sürdürülüyor.



Tarihi Ulu Cami'ye, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda Osmanlı'nın son mahyacısı Hacı Ali Ceyhan'ın çırağı Kahraman Yıldız'ın başında olduğu ekip tarafından hazırlanan mahya asıldı.



Ramazan ayının başında asılan "kul hakkından sakın" mahyası, "zekat berekettir" ile değiştirildi.



Bu yıl "ramazan, cami ve hayat" temasına uygun hazırlanan mahya, akşam ezanıyla yakıldı.

