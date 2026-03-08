Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'daki tarihi Ulu Cami'nin mahyası "zekat berekettir" oldu

        Bursa'daki tarihi Ulu Cami'nin minareleri arasına "zekat berekettir" mahyası asıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 12:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'daki tarihi Ulu Cami'nin mahyası "zekat berekettir" oldu

        Bursa'daki tarihi Ulu Cami'nin minareleri arasına "zekat berekettir" mahyası asıldı.

        Osmanlı Devleti'nde ilk defa Sultanahmet Camisi'ne asılmasıyla başlanan yaklaşık 400 yıllık mahya geleneği sürdürülüyor.

        Tarihi Ulu Cami'ye, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda Osmanlı'nın son mahyacısı Hacı Ali Ceyhan'ın çırağı Kahraman Yıldız'ın başında olduğu ekip tarafından hazırlanan mahya asıldı.

        Ramazan ayının başında asılan "kul hakkından sakın" mahyası, "zekat berekettir" ile değiştirildi.

        Bu yıl "ramazan, cami ve hayat" temasına uygun hazırlanan mahya, akşam ezanıyla yakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uzmanlar Meclisi ilan etti! İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        Uzmanlar Meclisi ilan etti! İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "Cenaze ortamı var ama hala hayattayız"
        "Cenaze ortamı var ama hala hayattayız"
        Bakan Uraloğlu açıkladı! Uçuşlar 13 Mart'a kadar ertelendi
        Bakan Uraloğlu açıkladı! Uçuşlar 13 Mart'a kadar ertelendi
        "F.Bahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz!"
        "F.Bahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz!"
        90+5'te hayata döndü!
        90+5'te hayata döndü!
        Şehran petrol deposundaki yangın devam ediyor
        Şehran petrol deposundaki yangın devam ediyor
        Geri dönüşlerin kralı!
        Geri dönüşlerin kralı!
        Trump: Dini liderin onay alması gerekiyor
        Trump: Dini liderin onay alması gerekiyor
        'İran saldırı hedefini değiştirdi' iddiası
        'İran saldırı hedefini değiştirdi' iddiası
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        "Kalite farkını çok net gördük"
        "Kalite farkını çok net gördük"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Bursa'da kız öğrencilerle buluştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Bursa'da kız öğrencilerle buluştu:
        Havaya ateş açtığı görüntüleri sanal medyada paylaşılan şüpheli gözaltında
        Havaya ateş açtığı görüntüleri sanal medyada paylaşılan şüpheli gözaltında
        Havaya ateş ettiği anları sosyal medyada paylaşınca gözaltına alındı
        Havaya ateş ettiği anları sosyal medyada paylaşınca gözaltına alındı
        627 yıllık Ulu Cami'ye 2'nci mahya: 'Zekat berekettir' (2)
        627 yıllık Ulu Cami'ye 2'nci mahya: 'Zekat berekettir' (2)
        Sultan Yıldırım Bayezid Han vefatının 623. yılında anıldı
        Sultan Yıldırım Bayezid Han vefatının 623. yılında anıldı
        Keles'te yaşlı adamın şüpheli ölümü
        Keles'te yaşlı adamın şüpheli ölümü