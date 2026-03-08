Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin araç sahibi tutuklandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki otomobilin yokuş aşağı hareket ederek çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan araç sahibi tutuklandı.

        Giriş: 08.03.2026 - 15:28
        Yeni Mahalle Hamzabey Caddesi'nde, dün Mücahit S'nin (30) yol kenarına park ettiği, el freninin çekilmediği iddia edilen 34 GYL 461 plakalı otomobilin yokuş aşağı hızlanarak yaklaşık 300 metre ileride kaldırımda yürüyen Piri Durgut (70) ile torunları Ayaz (13) ve Öykü Durgut'a (11) çarpmasının ardından gözaltına alınan araç sahibinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen Mücahit S, "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklandı.

        - Olay

        Yeni Mahalle Hamzabey Caddesi'nde, dün Mücahit S'nin (30) yol kenarına park ettiği, el freninin çekilmediği iddia edilen 34 GYL 461 plakalı otomobil, yokuş aşağı hızlanarak yaklaşık 300 metre ileride kaldırımda yürüyen Piri Durgut (70) ile torunları Ayaz (13) ve Öykü Durgut'a (11) çarpmıştı.

        Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Öykü Durgut, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Otomobil sürücüsü Mücahit S, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

