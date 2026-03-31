        GÜNCELLEME 2 - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 57 şüpheli, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 10:18 Güncelleme:
        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, söz konusu soruşturma kapsamında Nilüfer ilçesinde dönemin Nilüfer Belediye Başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem ile bazı belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıklarının tespit edildiği belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 31 Mart 2026'da aralarında suç örgütü lideri konumunda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Nilüfer Belediyesinin eski Başkanı Turgay Erdem'in de (tutuklu) bulunduğu 59 şüpheliye yönelik olarak Bursa merkezli toplam 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 55 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, şüphelilere ait 51 ikamet, 23 adet şirket/iş yeri ve 1 adet vakıf adresi ile şüphelilerin kullanımında olan araçlarında arama ve el koyma işlemlerinin yanı sıra firari 4 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        - Eşi, kızı ve 2 kardeşinin yanı sıra çok sayıda iş insanı gözaltında

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında Mustafa Bozbey'in yanı sıra eşi S. Bozbey, kızı S.G, kardeşleri R. Bozbey ve E. Bozbey ile bazı belediye çalışanı ve rüşvet verdiği iddia edilen çok sayıda iş insanı da yer aldı.

        Soruşturmada firari olarak aranan iş insanı A.A. ile N.A'nın yakalanmasıyla gözaltı sayısı 57'ye yükseldi.

        Yurt dışında bulunan Ş.G. ve T.K'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye 5G'ye geçti
        Türkiye 5G'ye geçti
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        APP plaka değişiminde son gün yoğunluğu
        APP plaka değişiminde son gün yoğunluğu
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        İstanbul'un en pahalı caddesi artık daha sessiz
        İstanbul'un en pahalı caddesi artık daha sessiz
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Eurovision, Asya'ya açılıyor: 'Asya'vision geliyor
        Eurovision, Asya'ya açılıyor: 'Asya'vision geliyor
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        AVM'de 18 yaş altına yasak
        AVM'de 18 yaş altına yasak
        Yunanistan'dan kedi severlere rüya gibi teklif
        Yunanistan'dan kedi severlere rüya gibi teklif
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Candan kardeşlerin 'dolandırıcılık' davasında karar çıktı!
        Candan kardeşlerin 'dolandırıcılık' davasında karar çıktı!
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Kafaları karıştıran paylaşım

        Benzer Haberler

        Spor Festivali heyecanı kaldığı yerden devam ediyor
        Spor Festivali heyecanı kaldığı yerden devam ediyor
        Başkan Bozbey'in de dahil olduğu soruşturmada gözaltındaki müteahhit fenala...
        Başkan Bozbey'in de dahil olduğu soruşturmada gözaltındaki müteahhit fenala...
        Okullarda sıfır atık bilinci eğitim ve iş birliğiyle büyüyor
        Okullarda sıfır atık bilinci eğitim ve iş birliğiyle büyüyor
        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı (3)
        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı (3)
        Bursa'da kayıp gençten sevindiren haber geldi Kayıp olarak aranan 18 yaşınd...
        Bursa'da kayıp gençten sevindiren haber geldi Kayıp olarak aranan 18 yaşınd...
        Gemlik-Mudanya yolu heyelan sebebiyle kapandı
        Gemlik-Mudanya yolu heyelan sebebiyle kapandı