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Bursa, modanın başkenti Paris´te gövde gösterisi yaptı

DHA

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında Bursalı firmalar, Fransa´nın başkenti Paris´te, Premiere Vision ve Texworld fuarlarına çıkarma yaptı.

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında Bursalı firmalar, Fransa´nın başkenti Paris´te, Premiere Vision ve Texworld fuarlarına çıkarma yaptı.
BTSO Küresel Fuar Acentesi projesi kapsamında 70´e yakın firma; Fransa´nın başkenti Paris´te düzenlenen Premiere Vision ve Texworld Fuarları´nda incelemede bulundu. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ve BTSO Tekstil Konseyi Başkanı Bayram Uçkun´un da Bursalı firmaları ziyaret ettiği tekstil fuarlarında, iş dünyası temsilcileri önemli iş bağlantıları kurarak Bursa´ya döndü. BTSO heyeti, Paris programında ayrıca Fransız-Türk Ticaret Odası Başkanı Selçuk Önder ve Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Paris Şubesi Başkanı Hakan Kalaycı´yı da ziyaret etti.
"FİRMALARIMIZ ULUSLARARASI PAZARLARA AÇILIYOR"
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye ekonomisinin büyümesine öncülük eden Bursalı firmaların fuar organizasyonları sayesinde yurt dışındaki bağlantılarını güçlendirdiğini söyledi. Küresel Fuar Acentesi Projesi ile firmaların rekabetini artırdığını ve yeni iş ortakları kazandığını kaydeden İbrahim Burkay, "Projemiz kapsamında dünyanın önde gelen fuarlarına düzenlediğimiz organizasyonlar ile binlerce firmamızı yurt dışı pazarlarına taşıyoruz. KOSGEB´in ve Odamızın destekleriyle firmalarımızın uluslararası arenadaki rekabet gücünü artırıyoruz. Türkiye ekonomisinin mimarı olan firmalarımızın, ihracat odaklı büyümesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.
"ÜYELERİMİZ, KENTİMİZ VE ÜLKEMİZ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Bursalı firmaların yurt dışı pazarlarda etkinliğinin artmasının ülke ekonomisi açısından çok önemli olduğunu belirtti. BTSO´nun gerçekleştirdiği projelerin Türkiye´nin ihracat odaklı kalkınma hamlesine destek olduğunu ifade eden Uğur, `Güçlü Ekonomi Güçlü Türkiye´ vizyonu doğrultusunda  çalışmalarını sürdüren firmalara teşekkür etti. 

BURSA

28 Eylül 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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