Define ararken jandarmaya yakalandılar Çukurdaki defineciler jandarmanın dikkatinden kaçmadı

İstanbul'da bir deprem daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Nilüfer ilçesinde kaçak kazı yapan şahısları suçüstü yakaladı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, gece saatlerinde devriye attıkları sırada Nilüfer ilçesi Konaklı Mahallesi Karataş Mevkiinde 2 şahsın kazı yaptığını fark etti. Şahısların yanına yaklaşan ekipler S.Y. ve Y.Y. isimli 2 kişinin kaçak kazı yaptığını gördü. 2 şüpheliyi gözaltına alan jandarma ekipler olay yerinde arama yaptı. Aramalarda 10 metre derinliğinde kazılmış çukur, 1 adet jeneretör, 2 adet hilti, 20 m. uzunluğunda havalandırma hortumu ve 1 adet havalandırma motoru ile kazıda kullanılan kazma kürek ve eldiven ele geçirildi.

Kaçak kazı yapan şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

BURSA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:26

GÜNEŞ 06:49

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 16:21

AKŞAM 19:00

YATSI 20:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.