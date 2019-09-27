Bursaspor, puan silme iddialarını yalanladı

Bursaspor Kulübü, puan silinmesine yönelik çıkan iddialara ilişkin açıklama yayınladı. Açıklamada, "Kasıtlı olduğuna inandığımız bu haber, gerçeği yansıtmadığı gibi gerek kentte, gerek camiada, gerek yönetimimiz, gerek teknik heyet ve oyuncularımız üzerinde de olumsuz etkiye neden olmaktadır. Birlik ve beraberlik içinde olmaya ihtiyacımızın bulunduğu bugünlerde, bu tarz haberlerle bizleri yıkmaya çalışanlar, maalesef istedikleri sonuca ulaşamayacaklardır" ifadelerine yer verildi.

Bursaspor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde: "Bugün önce bir yerel gazetede, ardından sosyal medyada kulübümüz hakkında 6 puan silme ve 3 dönem transfer yasağını gündemde olmasına yönelik 'asılsız ve gerçeği yansıtmayan haberler' yer almıştır. Zorlu ve çok önem verdiğimiz karşılaşmalar öncesinde yaşadığımız süreç, maalesef bu karşılaşma öncesinde de amacını anlamadığımız şekilde tekrarlanmıştır. Öncelikle kasıtlı olduğuna inandığımız bu haber, gerçeği yansıtmadığı gibi gerek kentte, gerek camiada, gerek yönetimimiz, gerek teknik heyet ve oyuncularımız üzerinde de olumsuz etkiye neden olmaktadır. Geçmişten gelen borçlarla ilgili FIFA´da bazı dosyalarımızın bulunduğu herkes tarafından bilinmektedir ancak söz konusu asılsız haberlerde bahsedildiği gibi yakın bir zamanda kulübümüze böyle bir ceza gelmesi söz konusu değildir. Kulüp Başkanımız Mesut Mestan, eksi 3 puan silinmesi kararının iptaline yönelik İstanbul´da bizzat kendisinin itiraz başvurusu yaptığı gün ve en önemlisi zorlu Erzurumspor maçı öncesi ortaya atılan bu iddialar oldukça manidardır. Birlik ve beraberlik içinde olmaya ihtiyacımızın bulunduğu bugünlerde, bu tarz haberlerle bizleri yıkmaya çalışanlar, maalesef istedikleri sonuca ulaşamayacaklardır. Bizler ne olursa olsun belirlediğimiz hedeften asla sapmadan Bursaspor´u layık olduğu Süper Lig´e taşımak için takımına gönülden destek veren renktaşlarımızla yolumuza emin adımlarla ilerleyeceğiz. Söz konusu haberlerin yorumunu da kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."



BURSA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:26

GÜNEŞ 06:49

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 16:21

AKŞAM 19:00

YATSI 20:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.