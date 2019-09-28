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Suriyeli genci alnından öptü

İHA

Bursa'nın İnegöl İlçesinde Suriye uyruklu genç, yolda bulduğu para dolu cüzdanı, getirip karakola teslim etti. Polisler tarafından kısa sürede ulaşılan cüzdanın sahibi karakola gelip teslim aldı. Emekli öğretmen cüzdanı getiren Suriyeli genci alnında öptü.

Suriyeli genci alnından öptü

Bursa'nın İnegöl İlçesinde Suriye uyruklu genç, yolda bulduğu para dolu cüzdanı, getirip karakola teslim etti. Polisler tarafından kısa sürede ulaşılan cüzdanın sahibi karakola gelip teslim aldı. Emekli öğretmen cüzdanı getiren Suriyeli genci alnında öptü.
İnegöl'de ikamet eden emekli sınıf öğretmeni Hasan Ateşoğlu, Süleymaniye Mahallesinde bir markette alışveriş yaptı. Eve giden Ateşoğlu, cebinde emekli maaşı ve kredi kartlarının bulunduğu cüzdanın olmadığını fark etti. Etrafta arama yapan öğretmen bir türlü cüzdanını bulamadı. Akşam saatlerinde yaya olarak evine giden mobilya firması çalışanı 18 yaşındaki Muhammed Nur Musilli, kaldırım üzerinde içerisinde 2 bin TL olan cüzdanı buldu. Cüzdanı bulan genç, yaya olarak kilometrelerce yol yürürek bulduğu cüzdanı getirip karakola teslim etti. Karakoldaki polisler cüzdan dan çıkan kimlikten, sahibine ulaşıp karakola davet etti. Cüzdanı teslim alan emekli öğretmen, cüzdanını bulan Suriye uyruklu gence teşekkür edip ardından alnından öptü.
Olayı anlatan Suriyeli genç Muhammed Nur Musulli, eve gittiğim sırada yolda bir cüzdan buldum. İçine baktım para vardı. Bende hiç dokunmadan yürüyerek gerip karakola teslim ettim. Sonra polis abiler sahibine ulaşarak gelip cüzdanı aldı. Ben çok mutlu oldum. Bana ait olmayan bir paraya dokunamam diye konuştu.
Cüzdanın sahibi emekli öğretmen Hasan Ateşoğlu ise, “Market alışverişi yaptık. Sonrasında cüzdanı düşürdüğümüz fark ettim. Dönüşte kameralardan baktırdık. Arka cepten çıkıntılıydı. Herhalde araca binerken düşürdüm diye düşündüm. Market dönüşü Hastaneye gitmiştim. Orada düşürmüşümdür diyerek oraya da baktım. Arkadaşta o bölgede bulmuş. Bankaları arayıp, kartları iptal ettireyim mi diye düşünürken, önce gidip emniyete bildirelim diye düşündük. O sırada aradılar. Teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Tabi her insanın iyisi var, kötüsü var. Hırlısı var, hırsızı var, iyisi var. O bakımdan Suriyeli vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Allah onları vatanlarına kavuştursun inşallah” diye konuştu.

BURSA

28 Eylül 2019 Cumartesi

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