Karacabey Belediyesi personelinden örnek davranış

Karacabey Belediyesi’ne bağlı Destek Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bulunduğu Kademe Yerleşkesinde görev yapan çalışanlar, kendi imkanları ile aşure ikramında bulundu.

Kademe Yerleşkesinde gerçekleştirilen aşure ikramına, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da katıldı. Başkan Özkan, “Bu günler birlik ve bütünlüğü sağlayan ve ihtiyaç duyduğumuz özel günlerdir. Aşure paylaşmaktır. Aşure bizlere farklılıklarımızla birlikte bir arada yaşamanın anlamını hatırlatmaktadır. Her şey paylaşınca güzeldir. Bu vesileyle Muharrem ayının İslam alemine barış ve huzur getirmesini diliyorum” dedi.

Başkan Özkan, aşure ikramından sonra personeli tek tek tebrik ederek, aşure ikramı için kendilerine teşekkür etti.

BURSA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:26

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