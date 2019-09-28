Cem Adrian, Bursa'da sahneye çıktı

BURSA'da sahne alan Cem Adrian, hayranlarını coşturdu.

Şarkıcı Cem Adrian, Bursa´daki hayranlarıyla buluştu. Sesi ve performansı ile dinleyicilerini etkileyen Cem Adrian, `Ben Seni Çok Sevdim´, `Mutlu Yıllar´ ve `Yağmur´ adlı şarkılarını Bursalılar ile birlikte seslendirdi. Repertuvarında Türk müziğinin sevilen türkülerine de yer veren Adrian, `Dostum Dostum' ve 'Akşam Olur Karanlığa Kalırsın' adlı parçalara getirdiği yorum, dinleyicilerinden büyük alkış aldı. Bursa´da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ve kente sık sık geldiğini dile getiren Adrian, Ankara´da yaşadığını ancak İstanbul´da yaşanan depremin herkesi derinden etkilediğini sözlerine ekledi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Adrian, şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

BURSA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:26

GÜNEŞ 06:49

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 16:21

AKŞAM 19:00

YATSI 20:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.