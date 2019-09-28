Cem Adrian, Bursa'da sahneye çıktı

BURSA'da sahne alan Cem Adrian, hayranlarını coşturdu.
Şarkıcı Cem Adrian, Bursa´daki hayranlarıyla buluştu. Sesi ve performansı ile dinleyicilerini etkileyen Cem Adrian, `Ben Seni Çok Sevdim´, `Mutlu Yıllar´ ve `Yağmur´ adlı şarkılarını Bursalılar ile birlikte seslendirdi. Repertuvarında Türk müziğinin sevilen türkülerine de yer veren Adrian, `Dostum Dostum' ve 'Akşam Olur Karanlığa Kalırsın' adlı parçalara getirdiği yorum, dinleyicilerinden büyük alkış aldı. Bursa´da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ve kente sık sık geldiğini dile getiren Adrian, Ankara´da yaşadığını ancak İstanbul´da yaşanan depremin herkesi derinden etkilediğini sözlerine ekledi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Adrian, şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
BURSA
28 Eylül 2019 Cumartesi
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