Muhalefetten belediyelere Türkçe tabela teşekkürü

Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde muhalefet sözcüsünden Ak Partili belediye başkanlarına Türkçe tabela teşekkürü geldi.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Osman Ayradilli, mecliste birlikte iyi bir çalışma örneği sergilediklerini belirterek, "Meclisimizden iyi bir çalışmayla geçen yabanca tabela konusunda düzenli ve doğru şekilde Osmangazi ve Büyükşehir Belediyesi ortak çalışma gerçekleştirmiş. Çarşamba'da gezerken "pasaportumu mu unuttum" diye düşünmüyorsunuz. Bütün tabelalar kısa sürede Türkçe'ye çevrilmiş. Yakışan olmuş. Bu konuda yöneticilere teşekkür ediyorum" dedi.

“Küçük balıklar yakalanıyor, nesli tüketiliyor”

Osman Ayradilli, meclisteki konuşmasında Gemlik Körfezi’nin balık avına endüstriyel balıkçılığa kapatılmasının büyükşehir komisyonlarının duyarlı çalışmasıyla geçtiğini de hatırlatarak, “Balık sezonu açıldı. Tekrar balık pazarlarına baktığımız zaman tutulmaması yasak olan ve suç işlenen balıklar yakalanıyor. Balık ölçülerine ve balık standartlarına hiç bir şekilde özen gösterilmemekte, Bursa halinden dağıtılması gerekirken, denetlenmesi gerekirken, olması gereken ölçülerin dışında tutulmaması gereken balıklar tutuluyor. Bu da balık popülasyonunun zayıflamasına sebep oluyor. Dünyada kişi başı balık 25 kilogram bizde 56 kilogram. Marmara dünya genelinde balıkların üremesi için en elverişli ortam olmasına rağmen biz kötüye kullanyoruz. Bunu Tarım Orman Bakanlığı’na meclisimiz ve miletvekillerimizin el birliğiyle dikkat çekici bir şekilde gündeme getirilmesini istiyoruz” diye konuştu.

Ayradilli, kaldırım işgallerine de dikkat çekerek, “Bazı caddelerde kaldırımların işgal edildiğini görüyoruz. Lokantaların masa sandalyeleri Burbak’ın otoparklarına konulmuş. Değnekçilerden kurtulmak için Burbak kuruldu. Ancak bu keşmekeşin önüne geçilmesi gerekir” şeklinde konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, kaldırım işgallerine, sahillerdeki işgallere anında müdahale ettiklerini, Burbak’ın park yerine masa sandalye atan lokantaya da müdahale edildiğini ifade ederek, “İşgaller en hassas olduğumuz konulardan birisi. İlçe Belediyeleri’nin de sorumlulukları var. Siyasi parti ayırmadan biz her yere müdahale ediyoruz. Birkaç kişi gayri yasal iş yapacak diye binlerce kişinin huzurunu bozamazlar. Burbak da uygunsuz kullanımların önüne geçiyor.” Diye konuştu.

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