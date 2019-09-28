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Bursa İnegöl Belediye Başkanı Taban: "Eksiklerimizi hızlı şekilde gireceğiz"

İHA

Sungurpaşa Mahallesinde tamamlanan parke taşı uygulamasını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Alper Taban, "Bizler de en küçük hizmette olsa, büyük bir hizmette olsa bir şey hayata geçtiğinde sizler kadar mutlu oluyoruz. İnşallah eksikliklerimizi, sorun olarak gördüğümüz her ne varsa bunları hızlı hızlı gidereceğiz" dedi.

Sungurpaşa Mahallesinde tamamlanan parke taşı uygulamasını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Alper Taban, “Bizler de en küçük hizmette olsa, büyük bir hizmette olsa bir şey hayata geçtiğinde sizler kadar mutlu oluyoruz. İnşallah eksikliklerimizi, sorun olarak gördüğümüz her ne varsa bunları hızlı hızlı gidereceğiz” dedi.
İnegöl Belediyesi, kırsal mahallelerden gelen talepleri gidermek adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Sungurpaşa Mahallesinde 1500 m2’lik parke taşı uygulaması gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki heyetle birlikte Sungurpaşa Mahallesini ziyaret ederek yapılan çalışmayı yerinde inceledi.
"Buralar tarih yatağı"
Mahalle muhtarı ve mahalle sakinlerinin karşıladığı Başkan Taban, inceleme sonrası bir açıklama da yaptı. Mahallenin tarihinden söz ederek konuşmasına başlayan Taban, şöyle konuştu: “Bugün Sungurpaşa Mahallemizdeyiz. Buralar tarih yatağı. Çok değerli şahsiyetler buralarda yaşamış, buralarda metfun. Hala onları yaşatabilmek adına da bizlerin bir çabası ve gayreti var. Daha iyi bir noktaya getirmek istiyoruz. Bugün mahallemizde yapılan çalışmaları görmek için geldik ama mahallemizin bu tarihe tanıklığı ve buradan gerçekten döneminde çok önemli şahsiyetler çıkarmış olması, Osmanlıya, donanmaya çok önemli askerler yetiştirmesiyle de öne çıkmış bir mahallemizdir. Sungurpaşa isim olarak da araştırdığımızda Aksungur olarak karşımıza çıkıyor. İnşallah bizler de onlara layık nesiller burada yetiştirmiş oluruz. Orhangazi döneminde, 1. Murat ve Yıldırım Bayezid dönemlerinde hizmet etmiş, devlet kademesi içerisinde Saray Nazırlığına kadar yükselmiş, Ankara’nın fethinde de sevk ve idarede görev almış bir büyüğümüz. Ben bir kez daha rahmetle anıyorum. Bu bilinçle yaşamak ve hareket etmek lazım.” diye konuştu.
Çok değerli kıymetlerin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyleyen Taban, “Burada şehircilik anlamında bir şeyler yapıyoruz ama burada çok değerli kıymetlerimiz var. Özellikle türbelerimizin restorasyonundan tutun da şehrimizin, mahallelerimizin buna hazır hale gelmesi bana göre daha kıymetli. Bunların gelecek nesillere aktarılması noktasında güzel işler yapabiliriz diye düşünüyorum.” ifadesinde bulundu.
Yapılan çalışma hakkında da bilgi veren Taban, “Burada yapılan çalışma hakkında da bilgi vermek gerekirse; yaklaşık bin 500 metrekarelik bir alanda parke döşemesi gerçekleştirildi. Ben burada kıymetli Alinur Aktaş Başkanımıza da teşekkür ediyorum. bin metrekarelik parke taş desteği verdi. Belediyemiz de kalan kısımla ilgili destek verdi ve işçiliğiyle birlikte çalışmayı tamamladık. Birlikte güzel işler yapıyoruz. Niçin? İnsana hizmet ediyoruz. Yaratanın yarattığı en değerli varlığa hizmet ediyoruz. Bizler de en küçük hizmette olsa, büyük bir hizmette olsa bir şey hayata geçtiğinde sizler kadar mutlu oluyoruz. İnşallah eksikliklerimizi, sorun olarak gördüğümüz her ne varsa bunları hızlı hızlı gidereceğiz. Bu mahallemizde belki bir şeyler daha hızlı ilerlemiş olabilir, eksik olan mahallelerimiz olabilir. Hepsini bir bütün olarak ele alıyoruz. Nerede bir insan varsa; ulaşımından altyapısı ve üst yapısına kadar tüm alanları en güzel noktaya getirmek için çabalayacağız, gayret edeceğiz.” dedi.

BURSA

28 Eylül 2019 Cumartesi

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