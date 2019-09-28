Bursa'da Duman konseri

ROCK müziğinin sevilen gruplarından Duman, Bursa´da konser verdi. Bursalılar, Duman´ın şarkılarıyla doyasıya eğlendi.
Duman, Bursa´da hayranlarıyla buluştu. Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu´nda gerçekleşen konser öncesinde Bursalılar uzun kuyruklar oluştururken, mekanı tamamen doldurdu. Duman, `Senden Daha Güzel´, `Aman Aman´, `Sor Bana Pişman Mıyım´ gibi dillerde yer edinen şarkılarını seslendirirken, Bursalılar da coşkuyla şarkılara eşlik etti.
Gençlerin ağırlıklı olduğu konserde, solist Kaan Tangöze, Bursalılara teşekkür ederken, ünlü grup uzun süre ayakta alkışlandı.
BURSA
28 Eylül 2019 Cumartesi
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