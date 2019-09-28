Alkollü şüphesiyle durdurulan sürücünün aracından uyuşturucu çıktı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde trafik ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı.

Edinilen bilgiye göre, BursaBandırma kara yolu üzerinde Kıranlar Mahallesi yakınlarında trafik kontrolü yapan polis ekipleri, Karacabey istikametine seyir halinde bulunan N.D. idaresindeki 10 AEY 75 plakalı kamyoneti alkol şüphesi üzerine kenara çektirdi. Alkol testi için araçtan indirilen sürücü N.D. araçtan indiği sırada elindeki bir paketi polis otosunun altına attı. Bunu fark eden ekipler paketi inceleyince içerisinde uyuşturucu olduğunu gördü. 0,19 promil alkollü olduğu öğrenilen şahıs üst aramasından sonra jandarma ekiplerine bilgi verildi. Jandarma tarafından yapılan incelemede araçta da uyuşturucu bulunurken, şahıs gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

BURSA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:26

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