Kurşun pantolonunu delip geçti

Bursa'nın İznik ilçesinde, tartıştığı şahıslar tarafından beylik silahı elinden alınan emekli başkomisere iki el ateş edildi. Kurşunlardan biri pantolonunu delip geçen başkomisere ateş edenler kayıplara karıştı.

Düğün salonu işletmecisi emekli başkomiser Osman K'nin sanayi sitesindeki iş yerine gelen Abdullah P. ve beraberindeki bir kişi, bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışmaya başladı. Kavgada yüzünden yumruk darbesi alan Osman K, belindeki beylik tabancasını çekerek yere bir el uyarı ateşi yaptı. Emekli başkomiserin elinden silahı alan Abdullah P. karşı tarafa iki el ateş etti. Kurşunlardan biri K'nin pantolonunu delip geçti. Abdullah P. ardından silahı yere atıp olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan zanlıyı arıyor. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

BURSA 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:50

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 16:19

AKŞAM 18:58

YATSI 20:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.