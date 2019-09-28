Jandarmadan şok yol uygulaması

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri kendi sorumluluk bölgesinde şok yol uygulaması yaptı.

Yapılan uygulamaya çok sayıda personel katıldı. jandarma ekipleri İnegölYenişehir yolu Hamzabey OSB kavşağında gidişgeliş istikametinde şok yol uygulaması yaptı. Yapılan uygulamada 44 personel görev aldı. Gelen araçlar tek tek durdurularak arandı. Araç sürücülerinin evrakları kontrol edildi. Uygulamada 761 şahsın sorgusu ve kimlikleri kontrol edildi. Kontrolü ve sorgusu yapılan 524 araçtan 19 araç trafikten men edildi. Uygulamada evrakları eksik olan 35 araca toplam 23 bin 607 TL idari para ceza kesildi. Jandarma ekiplerinin kendi bölgelerinde bu tür uygulamalara aralıksız devam edeceği öğrenildi.

BURSA 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:27

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