TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - Erzurumspor: 0

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Bursaspor, TFF 1. Lig’in 6. haftasında Erzurumspor'u evinde ağırladı. Maç, Bursaspor’un 10 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar

6. dakikada Emirhan’ın pası ile ceza sahasına giren Kubilay’ın vuruşu kalecinin üzerine gitti.

14. dakikada kullanılan kornerde top defanstan arkada direği sekti. Boş pozisyonda Diarra’nın vuruşu kalecinin üzerinden ağlarla buluştu. 10

32. Emirhan’ın pası ile ceza sahasına giren Latovlevici’nin şutu kalecinin kucağında kaldı.

60. dakikada topla ceza sahasına giren Pote’nin şutu kaleciden geri döndü.

62. dakikada kontra atağa çıkan Bursaspor’da topla buluşan Da Silva’nın ceza sahasına girerken yaptığı vuruş kalecide kaldı.

90+4. dakikada Hatipoğlu'nun vuruşu az farkla kalenin üzerinden auta çıktı.



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Atilla Karaoğlan x, Ömer Tevfik Özkoç xx, Hakan Karabalcık xx

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Abdullahi Shehu xx, Mamadou Diarra xxx, Anıl Karaer xx, Iasmin Latovlevici xx, Aykut Akgün xx, Igor Wanderson Da Silva xx (Özer Hurmacı dk. 63 xx), Emirhan Aydoğan xxx (Selçuk Şahin dk. 72 xx), Burak Altıparmak xx, Musa Araz xx, Kubilay Kanatsızkuş xx (Yevgen Seleznov dk. 76 xx)

Yedekler: Onurcan Piri, Jani Atasanov, Ali Akman, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz, Rüştü Hanlı, Ramazan Keskin

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

B.B. Erzurumspor: Ibrahim Sehic xx, Cenk Ahmet Alkılıç x (Hasan Batuhan Artarslan dk. 26 xx), Yusuf Emre Gültekin xx, Hasan Hatipoğlu xx, Mücahit Albayrak xx, İbrahim Akdağ xx, Osman Çelik xx, Rashad Muhammed xx (Emrah Başsan dk. 45 xx), Gabriel Antoine Obertan xx, Jugurtha Hamroun xx (Oltan Karakullukçu dk. 80 x), Mickael Franck Pote xx

Yedekler: Kayacan Erdoğan, Sefa Akgün, Mehmet Murat Uçar, Hasan Ayaroğlu, Cem Barlık, Jasmin Scuk

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Gol: Mamadou Diarra (dk. 14) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Özer Hurmacı (Bursaspor), Jugurtha Hamroun, Hasan Hatipoğlu (Erzurumspor)

BURSA 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:50

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 16:19

AKŞAM 18:58

YATSI 20:16

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