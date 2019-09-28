Kayıp çocuklarının eşinin yanında olduğunu öğrenen baba fenalık geçirdi Baba Ercan Çınar: “Çocuklarım madem annesinin yanında bana neden haber verilmedi?" Bursa Valisi Canbolat: "Anne, çocukların babadan şiddet gördüğünü ileri sürerek babadan uzaklaştırmış"

Bursa'da 4 gündür haber alamadığı kayıp 2 çocuğunun boşanma aşamasındaki eşinin yanında olduğunu öğrenen baba fenalık geçirdi. Acılı baba Ercan Çınar, “Çocuklarım madem annesinin yanında, madem Valilik çocukların güvende olduğunu söylüyor, bana neden haber verilmedi? 4 gündür gitmediğim yer kalmadı” dedi.



İddiaya göre, Bursa'nın Kestel ilçesinde ikamet eden Gül (26) ve Ercan Çınar (32) çiftinin aynı okulda öğrenim gören oğulları 2. sınıf öğrenici Efe (7) ve anaokulu öğrencisi Mustafa (5) sabah saat 08.15'te birlikte okula gitmek için evden çıktı. Öğlen 12.15'te yemek yemek için yeniden eve gelen ağabey kardeş karınlarını doyurduktan sonra bir kez daha okula gitmek için evden çıktı.



Bir fabrikada gece vardiyasında işçi olarak çalışan baba Ercan Çınar uyandığında saat 15.00 sıralarında evde olmaları gereken oğullarının gelmemesi üzerine telefonla okuldaki öğretmenlerine ulaştı. Ancak iki kardeşin öğle arasından sonra okula gelmediğini öğrendi. Bunun üzerine panik yaşayan baba Ercan Çınar, oğullarının gidebilecekleri akrabaları ve arkadaşlarının evlerini tek tek aradı. Okul ve ev arasındaki güzergahta her yeri arayan baba çocuklarına ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Polis tarafından da aranan iki kardeşin güvenlik kamera görüntülerinden okuldan çıkıp öğle arasında eve geldikleri, bir süre sonrada evden tekrar çıktıkları, bir müddet yürüdükten sonra kameralarda bir daha görünmedikleri, okula da gitmedikleri tespit edildi.



Yaşanan hareketli anların ardından konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Babanın müracaatı sonrası araştırma yapıldı. Yapılan inceleme sonrası babanın farklı ifadeler kullanmasından çocukların annelerinde olduğu ortaya çıktı. Anne, çocukların babadan şiddet gördüğünü ileri sürerek babadan uzaklaştırmış. Dosya savcılıkta, Bursalıların içi rahat olsun. Polisimiz ve jandarmamız bu ve benzeri olaylarda her zaman teyakkuz halindedir" diye konuştu.



4 gündür kayıp olan çocuklarının boşanma aşamasındaki eşinin yanında olduğunu duyan baba Ercan Çınar, gözyaşları içinde fenalık geçirdi. Ercan Çınar, yaptığı açıklamada, ”Şu anda çocuklarım nerede bilmiyorum. Madem çocuklarım bulundu, madem güvendeler, babası olarak neden bana haber verilmedi? 4 gündür gitmedik yer, çalmadık kapı bırakmadım” dedi.



Çocukların annesi ile birlikte olduğunu söyleyen teyzeleri, ”Ablam şiddet gördüğü için evden kaçmış, bizim eve gelmedi, çocuklarını alıp Ankara'ya sığınma evine gittiğini duyduk. Ama ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyoruz. Valilik açıklama yapmış, fakat devletimizin polisi jandarması gelsin baksın. Evimizin kapısı açık. Yeğenlerim de ablam da bizim yanımıza hiç gelmedi. Biz de haber alamıyoruz” diye konuştu.

BURSA 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:27

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