'Genç Ticaret Elçileri' Bursa’nın ihracatı için çalışacak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından hayata geçirilen 'Genç Ticaret Elçileri Projesi', Erasmus + programından hibe almaya hak kazandı.

Bursa iş dünyasının ihracat odaklı büyümesine yönelik Küresel Fuar Acentesi, URGE projeleri, Türk Ticaret Merkezleri, Ticari Safari Projesi, yurt içi ve yurt dışı fuarları gibi önemli organizasyonlara imza atan BTSO, yeni bir çalışmaya daha imza attı. BTSO’nun dış ticaret firmalarının yer aldığı 36. Meslek Komitesinin çalışmaları neticesinde 'Genç Ticaret Elçileri' projesi hayata geçirildi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin üretim ve ihracat üssü Bursa’ya ihracatta yeni başarılar kazandırmak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Bu vizyonla üniversitelerle iş dünyası arasında köprü olacak Genç Ticaret Elçileri Projesi'ni hayata geçirdiklerini kaydeden Burkay, programın ihracat yapmak isteyen BTSO üyelerine kolaylık sağlayacağını söyledi. Projenin Erasmus + programının Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıkları faaliyetleri kapsamında hibe aldığını ifade eden Burkay, 'Genç Ticaret Elçileri Projesi'nin iş dünyasının talepleri sonucunda ortaya çıktığını söyledi. Burkay, ihracatçı olmak isteyen Bursalı firmaların en önemli sıkıntılarından birinin yurt dışı personel sıkıntısı olduğunu dile getirdi. 36. Meslek Komitesi’nin destekleriyle Bursa Teknik Üniversitesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi ile birlikte projeye başladıklarını kaydeden Burkay, “Üniversitelerin 4. sınıf birinci döneminde okuyan ve en az B2 seviyesinde dil bilgisine sahip olan ve satış pazarlama kabiliyeti olan gençlerimizi komitelerimizdeki yurt dışına açılmak isteyen veya ihracat yapma potansiyeli olan her firmamızla birebir eşleştireceğiz. Bu projeyle öğrencilerimiz, firmaların temsilcisi olarak hedef ülkelerde görev alacaklar” dedi.

BTSO Meclis Başkan Yardımcısı ve Dış Ticaret Konseyi Başkanı Murat Bayizit, Bursa Valiliğinin de desteklediği proje kapsamında Avrupa’daki birçok ticaret ve sanayi odası ile protokol imzaladıklarını belirterek, “İngiltere’den Birmingham Ticaret ve Sanayi Odası, Polonya Ticaret ve Sanayi Odası, Almanya’dan MÜSİAD Hessen Şubesi ve Sırbistan’ın Vojvodina Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği protokolleri imzaladık. Erasmus + programı çerçevesinde hazırlanan projemiz hibe aldı. Bu kapsamda gerekli yeterliliklere uygun gençlerimizin firmalarımızın birer temsilcisi olarak yurt dışında istihdam edilmelerini sağlayacağız” dedi.

Bayizit, proje ile aynı zamanda öğrencilerin dil seviyelerini geliştirmeyi de hedeflediklerini belirterek, “Öğrencilerimiz bu projeyle yurt dışı tecrübelerini artıracak, aynı zamanda kültürümüzü yaygınlaştıracak. Her şeyden önemlisi de yurt dışında yetişmiş ve saha tecrübesi olan bir dış ticaret personelini firmalarımıza kazandırma imkanına sahip olacağız. Bu proje firmalarımızın dünyaya daha kolay açılmasını sağlayacak. Projeye katkılarından dolayı BTSO Başkanımız İbrahim Burkay ve yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

BURSA 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 05:28

GÜNEŞ 06:51

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 16:18

AKŞAM 18:57

YATSI 20:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.