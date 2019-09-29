Basketbol Süper Ligi: Bursaspor: 80 - Tofaş: 76

İstanbul'da bir deprem daha

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Bursaspor, Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında sahasında Tofaş’ı ağırladı. Ev sahibi ekip, rakibini 8076 mağlup ederek iyi bir başlangıç yaptı.



Salon: Tofaş Spor

Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Altuğ Köselerli xx, Ayşenur Yazıcıoğlu xx

Bursaspor: Perry Jones xxx 18, Christopher Jones xxx 14, Abodunrin Olaseni xx 4, Allerik Freeman xxx 20, Tuğberk Gedikli x, Mykal Riley xx 9, Tevfik Akdamar xx 7, İzzet Türkyılmaz xx 2, Ender Arslan xx 6

Başantrenör: Serkan Erdoğan

Tofaş: Tarık Philip xx 12, Matthew Lojeski xx 10, Barış Ermiş x 7, Dj White x 5, Devin Williams xxx 28, Berkan Durmaz xx, Muhsin Yaşar x 8, Muhaymin Mustafa x 6

Başantrenör: Orhun Ene

1. Periyot: 1816 (Bursaspor lehine)

Devre: 4134 (Bursaspor lehine)

3. Periyot: 5552 (Bursaspor lehine)

5 faul: Abodunrin Olaseni (Bursaspor), Devin Williams (Tofaş)

BURSA 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 05:28

GÜNEŞ 06:51

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 16:18

AKŞAM 18:57

YATSI 20:15

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