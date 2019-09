(Özel) Ahıra giren sokak köpekleri 6 koyunu telef etti

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde küçükbaş hayvanların bulunduğu ahıra giren sokak köpekleri, koyun sürüsüne saldırdı. Köpekler 6 koyunu telef ederken hayvanların sahibi yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Yenişehir ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde meydana gelen olayda; sokak köpekleri damızlık koyunların bulunduğu ahıra girdi. Koyunlara saldıran köpekler, gebe olan koyunları ağır yaraladı.

Küçükbaş hayvan üreticisi Nezir Beyhan, “Yaşadığımız olayın şokunu üzerimizden atamıyoruz. Koyunlarımıza kapalı yerde bakıyoruz. Komşumuzun duvarından atlayarak bizim ahırımıza girerek damızlık bıraktığımız 6 adet koyunumuza saldıran sokak köpekleri koyunlarımızı ağır yaraladılar. Koyunların hepsinin doğumuna çok az süre vardı. Hepsi de ikiz kuzu yapacaktı. Koyunlardan birini kestik, karnından ikiz kuzu çıktı. Dağ başında ya da köyün çıkışında değil, şehrin içinde başımıza bunlar geldi. Bir an önce başıboş sokak köpeklerinin toplanmasını istiyoruz” diye konuştu.

Beyhan, “Koyunlarımıza Pitbull ve urt köpeği saldırmış onların saldırması ile diğer köpekler de harekete geçmiş. Komşularımız köpekleri görmüşler. Bugün kapalı alana girerek koyunları parçalayan bu hayvanlar tedbir alınmazsa insanlara saldırabilir. Bir an önce bu köpeklerin toplanmasını istiyoruz” dedi.

Vatandaşlar ilçede aynı olayların son günlerde üste üstte birçok kez yaşandığını yetkililerin bir an önce tedbir almasını istediler.

