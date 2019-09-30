Uludağ'da sonbahar güzelliği

TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, sonbaharın gelmesiyle birlikte doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.

Bursa sınırları içerisinde 9 bin 62 hektar ormanlık alana sahip Uludağ, özellikle kış aylarında kayak merkezleri, doğal yapısı, sosyal tesis ve konaklama imkanlarıyla yoğun ilgi görüyor. 1961 yılında milli park olarak koruma altına alınan, bünyesinde meşe türleri, çam türleri, kestane, ceviz, kavak, fındık, gürgen, çınar, Uludağ köknarı ve batı karadeniz köknarı gibi ağaçları barındıran Uludağ, sonbahar aylarında da güzelliğini gözler önüne serdi. Uludağ, yaz mevsiminin bitip, sonbaharın gelmesiyle sarı ve yeşilin çeşitli tonlarına büründü. Yerli ve yabancı turistlerin kış aylarında akın ettiği Uludağ, bahar aylarında da doğal güzellikleri ve manzarasıyla ilgi çekiyor.



BURSA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:29

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