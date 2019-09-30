Bursalı boksörlerden 4 madalya

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Boks takımı, Konya’da yapılan Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası‘nda 2 birincilik, 1 ikincilik ve 1 üçüncülük madalyası kazandı.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 1 ve 2. Grup maçları Konya’da tamamlandı. Karatay Spor ve Kongre Merkezi’nde yapılan organizasyona Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü 6 sporcuyla katıldı. 81 Kg’da mücadele eden Celal Osmanoğlu ile 1.grupta, Mert Kemal Ergün ile de 2.grupta şampiyonluk yaşayan yeşilbeyazlılar, 57 Kg’de Azad Demirhan 1.grup ikincisi ve Önder Nuri Malkoç’ da 1.grup üçüncüsü olarak Bursa Büyükşehir Belediyespor’a madalya kazandırdı.

Toplamda 4 madalya kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü turnuvayı dördüncü sırada tamamlarken dereceye geren sporcular, 2227 Aralık tarihlerinde Erzurum'da düzenlenecek Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında mücadele edecek.

BURSA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:29

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