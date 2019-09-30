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Balkan Panayırı’nda Azis konseri

İHA

Bursa'da düzenlenen Balkan Panayırı'nda sahne alan sanatçı Azis, binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı.

Balkan Panayırı’nda Azis konseri

Bursa’da düzenlenen Balkan Panayırı’nda sahne alan sanatçı Azis, binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı.
Nilüfer Belediyesi’nin, Nilüfer Belediyespor ve Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BALGÖÇ) iş birliğiyle bu yıl 9. kez düzenlediği “Balkan Panayırı” Bursa’nın dört bir yanından vatandaşları buluşturdu.
Balkanlar’dan Bursa’ya gelen vatandaşların dayanışma örneğine sahne olan panayıra katılanlar hem Balkan kültürünü yaşama fırsatı buldu, hem de eğlence dolu iki gün geçirdi.
Bursa Valiliği’nin oluru ile Balkan göçmeni vatandaşların ağırlıklı olarak yaşadığı bölge olan Görükle Balkan Mahallesi’nde gerçekleştirilen panayıra Nilüfer dışından da büyük ilgi vardı. Festivalin açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, BALGÖÇ Genel Başkanı Veli Öztürk ve Bulgaristan’ın Bursa Konsolosu Veselin Bojilov da katıldı.
Gün içinde yemek stantları ve oyun alanlarını gezerek panayır keyfine ortak olan Başkan Erdem, akşam saatlerinde de panayırın açılış konuşmasını yaptı.
Erdem: Balkanlar’ın kültürel zenginliğine sahip çıkıyoruz
Balkanlar’ın çok kültürlü bir toplumsal yapıya sahip olduğunu vurgulayan Başkan Erdem, “Neşeli müzikleri dünyaya ün salmış, zengin mutfak kültürü herkesçe bilinen Balkanlar, Anadolu’nun kültürel zenginliğine her zaman yeni renkler katmıştır. Nilüfer Belediyesi olarak bizler bu kültürel zenginliğe saygıyla sahip çıkıyoruz. Balkan göçmeni vatandaşlarımızın yoğun olduğu Görükle Göçmen Konutları bölgemizde yıllardır yapılan bu organizasyonla panayır kültürünü de günümüze taşımış oluyoruz” diye konuştu.
Balkan Panayırı’nın dostluk, sevgi ve farklı kültürlerin ortak buluşma noktası anlamına geldiğini ifade eden Başkan Turgay Erdem, “Balkan göçmeni vatandaşlarımız burada kültürlerini paylaşıyor. Biz burada barışın, kardeşliğin en güzel tablosunu hep beraber oluşturuyoruz. Nilüfer’in güzelliği, Nilüferli olmanın ayrıcalığı da bu zaten. Panayırımıza katılan herkesin bu güzelliklerin tadını çıkarması en büyük dileğim” ifadelerini kullandı.
Açılış töreninde konuşan BALGÖÇ Genel Başkanı Veli Öztürk de, bu tür panayırların gelenek olduğunu ve bu geleneğin Bursa’da yaşatılmasına destek veren Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür ettiklerini söyledi. Panayıra yönelik yapılan haksız eleştirilere de tepki gösteren Öztürk, “İftiharla söylemek isterim ki göçmenlerimiz çalışkanlıkları ve dürüstlükleri ile bilinirler. Bazı haksız karalamalara maruz kalıyoruz. Kötü söz sahibine aittir. Kamu yararına çalışan BALGÖÇ halkımıza hizmet vermektedir. Herkesle barış içinde olmak esas görevimizdir” diye konuştu.
Spor müsabakalarında dereceye girenlere ödül
Konuşmaların ardından Başkan Turgay Erdem, BALGÖÇ Genel Başkanı Veli Öztürk ve Bulgaristan’ın Bursa Konsolosu Veselin Bojilov, panayır kapsamında Nuri Turgut Adalı ve dava arkadaşları adına düzenlenen basketbol, tenis, santranç ve atletizm yarışlarında dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını verdi.
Azis’e büyük ilgi
Eğlencenin iki gün sürdüğü panayırda çok sayıda sanatçı konser verdi. DJ’ler Tuncay Vatansever ve Sunay Mutlu, Elnino ve Aşkın, Kübra Lana, Eray ve Semat, Eski Liman, Cüneyt Şentürk ile Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası sahne alırken, salsa ve zumba gösterileri ve Nilüfer Halk Dansları Topluluğu ilgiyle izlendi.
Balkan Panayırının en büyük ilgiyi gören sanatçısı, Türkiye’de, “Balkanlar’ın Tarkan’ı” olarak bilinen Azis oldu. Panayırın ikinci gününde sahne alan Azis, adeta izdihama yol açtı. Konser alanına sığamayanlar çevredeki sokakları doldurdu. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Azis’in şarkılarına hayranları da eşlik etti. Sahne performansıyla beğeni toplayan Azis, Bursa ve Nilüfer’de olmaktan mutlu olduğunu ifade etti. Azis’in, zaman zaman Türkçe olarak hayranlarına seslenmesi büyük alkış aldı. Yoğun ilgi gören Azis, sahneden inerek hayranlarının yanına da gitti. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken sanatçı, sevenlerinin gönlünü fethetti.
Konser sonunda Azis’e, Balkan Panayırı Düzenleme Komitesi’nden Naci Kale, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına teşekkür plaketi verdi.

BURSA

01 Ekim 2019 Salı

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