Bursaspor zorlu virajı sağlam döndü

TFF 1´inci Lig´de mücadele veren ve yeniden Süper Lig´e dönmeyi hedefleyen Bursaspor, ligin ilk 6 haftalık zorlu virajından sağlam döndü. Geride kalan maçlarda 4 galibiyet alan ve sahadan 2 kez mağlup ayrılan Bursa temsilcisi, topladığı 12 puanla ikinci sırada yer aldı. Geçtiğimiz sezonki gol sorununu çözen ve bu sezon çıktığı her maçta en az bir kez olmak üzere rakip ağları havalandıran yeşil-beyazlılar, 10 kez gol sevinci yaşarken kalesinde 9 gol gördü. İç sahada çıktığı 3 maçı da kazanan Bursaspor, ligde Balıkesirspor ile birlikte sahasında puan kaybetmeyen iki ekipten biri oldu.

GOLLER ÖN PLANDA

Ligde oynadığı 6 maçta Bursaspor, rakip kalelere toplamda 60 kez gol girişiminde bulundu. Bunların 26´sı kaleyi bulurken, 10´u golle sonuçlandı. Yeşil-beyazlılarda en fazla gole katkı veren oyuncu Kubilay Kanatsızkuş oldu. Genç forvet 2 kez rakip ağları havalandırırken, 2 de asist yaptı. Bir diğer genç oyuncu Emirhan Aydoğan da 2 gol kaydetti. Bursaspor´un diğer golleri ise Iasmin Latovlevici, Abdullahi Shehu, Ali Akman, Ramazan Keskin, Yevhen Seleznov ve Mamadou Diarra´dan geldi.

ZORLU RAKİPLERLE OYNADI

Lige 3-1´lik Fatih Karagümrük mağlubiyetiyle başlayan Bursaspor, sonrasında toparlandı. İlk 6 haftalık süreçte Süper Lig´den düşen diğer ekipler Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor´u sahasında ağırlayan yeşil-beyazlılar, her iki maçtan da galibiyetle ayrılarak olumlu mesaj verdi. Bunun yanında Eskişehirspor deplasmanından da üç puanla dönen Bursaspor, ayrıca Osmanlıspor´u da sahasında mağlup ederek iyi gidişatını sürdürdü. Bursaspor, ikinci yenilgisini ise Adana Demirspor deplasmanında aldı.

KUPADA YOLA DEVAM

Galibiyet serisi her ne kadar önceki hafta Adana´da sona erse de, Ziraat Türkiye Kupası´nda ve ligde alınan galibiyetler Bursaspor´u yeniden umutlandırdı. Erzurumspor galibiyeti stadyumda oyuncu ve taraftarlarca kutlanırken, ligde ikinci sıraya yerleşen Bursa ekibi aynı zamanda Türkiye Kupası´nda da yoluna devam ediyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde Muğlaspor deplasmanından galibiyetle dönerek dördüncü tur vizesi alan yeşil-beyazlılar, ilk 6 haftalık performansıyla umut saçıyor.



