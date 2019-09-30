Ormana pantolon bile atmışlar Bursa'da bir grup çevre dostu, doğa yürüyüşünde ormandaki çöpleri de topladı

Bursa'da bir grup çevre dostu, doğa yürüyüşü etkinliklerinde ormandaki çöpleri de topladı. Ormana gelişigüzel atılan çöplerin yanısıra pantolon da dikkat çekti.

Bursa'da emekli bankacı Celal Yaşar ve arkadaşları her hafta düzenledikleri doğa yürüyüşünde, yürüdükleri güzergahta doğaya atılan çöpleri de topluyorlar. Topladıkları çöpleri onlarca torbaya dolduran doğa sevdalıları, daha sonra bu çöpleri en yakın çöp toplama alanına bırakıyor.

Doğa yürüyüşü sırasında çirkin görüntüleri ortadan kaldırmak adına böyle bir etkinlik yaptıklarını söyleyen Celal Yaşar, “Doğa dostu ekibimizle doğa yürüyüşümüzü yapıp çevreye bırakılan çöpleri de toplayarak anlamlı bir hale getiriyoruz” diye konuştu.

Yürüyüş ekibinden Hasan Kara ise, yıllardır doğa yürüyüşlerine katıldığını ve gördüğü çöp yığınlarının çok üzücü olduğunu belirterek, “Özellikle piknik alanlarında çöp yığınları oluşuyor. Kimse çöpünü toplamıyor. Biz örnek olup, geleçek nesillere doğa ve çevre farkındalığını kazandırmak istiyoruz. Kazandıracağız da. Her kim piknik yaptığında getirdiklerinin bir fazlasını götürürse çevremiz temiz ve sağlıklı bir yaşam alanına dönüşür.“ dedi.

BURSA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:29

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