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Somuncu Baba’nın fırınından fakirlere sıcak ekmek Osmangazi’den binlerce kişiye sıcak ekmek

İHA

Her gün 6 bin ekmek üreterek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz dağıtan Osmangazi Belediyesi, ekmekleri vatandaşa sıcak ve en taze şekilde ulaştıracak.

Somuncu Baba’nın fırınından fakirlere sıcak ekmek Osmangazi’den binlerce kişiye sıcak ekmek

Her gün 6 bin ekmek üreterek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz dağıtan Osmangazi Belediyesi, ekmekleri vatandaşa sıcak ve en taze şekilde ulaştıracak.
Osmangazi Belediyesi, Ulucami’nin inşaatı sırasında işçilere ekmek dağıtan Somuncu Baba’nın mîrâsını günümüzde de yaşatmaya devam ediyor. Türkiye’ye örnek sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Osmangazi Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Ekmek Fırını’nı 2014 yılında Osmangazi Kaymakamlığı ile imzalanan protokol ile devralan Osmangazi Belediyesi, 5 yıldır ihtiyaç sahibi âileler için binlerce ekmek üretiyor.
Her gün ihtiyaç sahibi 1623 hane için yapılan 6 bin ekmeği 57 muhtar aracılığı ile dağıtan Osmangazi Belediyesi, ekmekleri vatandaşa sıcak ve en taze şekilde ulaştırabilmek için yeni bir üretim sistemine geçiyor. Daha önce gün içerisinde yapılan ekmekler ertesi gün sabah saat 04.00’da başlanarak muhtarlara ulaştırılıyordu. Bütün koruyucu şartlara rağmen ekmek üretimden saatler sonra vatandaşların eline geçmekteydi. Osmangazi Belediyesi, vatandaşlara sıcak ve taze ekmek ulaştırmak için günü gününe üretime geçme kararı aldı. Fırında çalışan personelin erken saatlerde üretime başlaması, şoförlerin daha seri şekilde dağıtım yapması ve dağıtıma aracılık eden muhtarların yeni uygulamayı duyurması ile birlikte ekmekler sıcak ve taze şekilde vatandaşlara ulaştırılacak.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ekmeklerin dağıtımına aracılık eden mahalle muhtarları ile bir araya gelerek yeni uygulama hakkında bilgiler verdi. Osmangazi Belediyesi olarak gerek yatırım gerekse sosyal alanda önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Dündar, “Hayata geçirdiğimiz ‘Başkan Mahallemizde’, ‘Hizmet Evinizde’ ve ‘Belediyem Benimle’ projeleri ile ilçemizdeki on binlerce hâneye ulaştık. Vatandaşlarımızın sıkıntılarına kulak verip taleplerini dinledik. Bizden iş konusunda çok istekleri oldu. Vatandaşlarımıza iş imkânları sunabilmek adına Osmangazi İstihdam Merkezi (OKİM) projesini hayata geçirdik. Özel sektörden yüzlerce kurum ile iş birliği yaparak binlerce vatandaşımızı iş sahibi yaptık. Yoksul ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı tespit ederek yardımlarda bulunduk. Bazı vatandaşlarımız ihtiyacını olduğunu söylemekte çekiniyorlar, bu vatandaşlarımıza muhtarlarımız aracılığı ile ulaştık ve destek olduk” dedi.
Hiçbir vatandaşın aç kalmaması için çalıştıklarını dile getiren Başkan Dündar, “İki noktada kurduğumuz aş evleri ile her gün vatandaşlarımıza çorba ikram ediyoruz. Osmangazi Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Ekmek Fırını’nda her gün ürettiğimiz 6 bin ekmeğin dağıtımını yapıyoruz. Ekmek sofralarımızın temel gıdası. Bu ekmekleri günü gününe dağıtmak istiyoruz. Amacımız vatandaşımıza sıcak ve taze ekmek ulaştırmak. Bunu başarabilirsek çok mutlu olacağız. Ticarî kaygımız olmadığı için en kaliteli malzemeyi kullanarak ekmeklerimizi üretiyoruz. Bizim ticaretimiz ihtiyaç sahiplerine ulaşmak” diye konuştu.

BURSA

01 Ekim 2019 Salı

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