Osmangazi’de su kesintisi

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.
BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Yunuseli Mahallesi Akyıldız Caddesi, 2. Karanfil Caddesi, 6. Okul Caddesi, Yunuseli Bulvarı, Dereçavuş Mahallesi ve civarında 02.10.2019 04.10.2019 tarihleri arasında 08.00 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.
BURSA
01 Ekim 2019 Salı
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