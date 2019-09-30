Nilüfer’de su kesintisi

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Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından Nilüfer İlçesinde su kesintisi yapılacak. İhsaniye Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Kanuni Caddesi, Tuna Caddesi ve Kıbrıs Sokak arasında kalan sokaklar ile civarında 02.10.2019 tarihinde 08:0018:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

BURSA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:52

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 16:17

AKŞAM 18:55

YATSI 20:13

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