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Meme kanserine 'pembe' farkındalık

DHA

- TÜRKİYE´de kadınlarda sıklıkla görülen hastalıklardan biri olan meme kanserine farkındalık etkinlikleri, 1-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Araştırmalara göre her 8 kadından birinin yakalandığı meme kanseri için Özel Bursa Hayat Hastanesi `pembe´ ağırlıklı etkinlik düzenledi.

- TÜRKİYE´de kadınlarda sıklıkla görülen hastalıklardan biri olan meme kanserine farkındalık etkinlikleri, 1-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Araştırmalara göre her 8 kadından birinin yakalandığı meme kanseri için Özel Bursa Hayat Hastanesi `pembe´ ağırlıklı etkinlik düzenledi.
Bursa Hayat Hastanesi, meme kanseri hakkında farkındalık yaratma amacıyla bir dizi etkinliğe imza attı. Hastanenin girişinde farkındalık için pembe kurdeleler takılırken, personeller de pembe renkte kıyafetler ile hizmet veriyor. Bekleme salonunda oluşturulan `pembe koltuk´ ile de meme kanserine ilişkin bilgilendirmeler yapılıyor. 
Meme kanserine ilişkin, insanların bilinçlendirilmesini önemsediklerini kaydeden Özel Bursa Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, araştırmalara göre her 8 kadından birinin meme kanserine yakalandığını kaydetti. Meme kanserinden korkulmaması gerektiğinin altını çizen Dr. Özkul, "18 milyon kanserin 2 milyon 88 binini meme kanseri oluşturuyor. Baktığımızda kanserli hastalıkların yüzde 25´i meme kanseri ile ilgili. Bu az bir rakam değil ve oldukça önemli bir konu. Ancak bundan korkmamak gerekiyor, erken tanı sayesinde meme kanserlerinin yüzde 90 oranında başarılı tedavi ile sonuçlandığını görüyoruz. Teşhis konulmasının ardından hastalık, bütün yönleriyle değerlendirilerek olumlu sonuçlandırılabiliyor " dedi.
Bu noktada kadınlara tavsiyelerde bulunan Dr. Özkul, "Hiç korkmayın, endişe etmeyin. Gerekli tedbirleri almak lazım. Erken teşhis için pratik yönlerden birisi mamografi çektirmek. 40 yaşını aşmış bütün kadınların, senede bir de olsa mutlaka bir mamografi çektirmeleri gerekiyor. Eski zamanlardan kalma `Kanserden korkma, geç kalkmaktan kork´ diye bir ifade vardı, aynı durum meme kanseri için de geçerli. Özellikle teşhisten sonra tedavilerin olumlu sonuçlandığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

BURSA

01 Ekim 2019 Salı

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