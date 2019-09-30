Kestane şekeri Bursa’nın simgesi

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Kardelen ve Yaylacık markaları ile iç pazara Cardelion markası ile yurt dışına kestane şekeri üreten İlka Şekerleme’yi ziyaret ederek üretim hattında inceleme yaptı. Şevket Orhan, Bursa’ya mahsus ürünlerin ülke ve şehir ekonomisine katkı sunduğunu ve Bursa’nın tanıtımına destek verdiğini söyledi.

Ziyaret sırasında İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, Şevket Orhan’a kestanenin şekere dönüşme süreci hakkında bilgi verdi. Akgün, İlka Şekerleme olarak önceliklerini kaliteli üretim yapmaya verdiklerini de belirterek, 2007 yılında sektörde ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi alan ilk firma olduklarını söyledi. Kaliteli ve hijyenik üretimden aslâ taviz vermediklerinin de altını çizen Mümin Akgün, “TSE tarafından verilen FSSC 22000 belgesi de alıp sektörümüzde bir ilke daha attık” dedi.

1995 yılında Hürriyet’te Kardelen markasıyla Bursa kestane şekeri üretmeye başladıklarını anlatan Mümin Akgün, iç pazarda bayilik ağını bu markayla kurduklarını ve Bursa’dan başlayarak çevreye illere açıldıklarını söyledi. Akgün, Kardelen markasına uygun mağaza konseptleri geliştirdiklerini belirterek, “Böylece Kardelen markamız iç pazarda büyük ilgi gördü. İç pazarda ekonomik ürün talepleri gelmeye başlayınca da ‘Yaylacık’ diye ikinci bir markayla, daha ekonomik ürünleri iç pazara sunmaya başladık” dedi.

Kestane şekerinin Bursa’ya özgü lezzetli bir ürün olduğunu da söyleyen Mümin Akgün, piyasaya sundukları muhtelif içerikteki kestane şekerini 50 dolayında ambalaj ile satışa sunduklarını bu ambalajlardan 3’ünde Bursa’nın tarihi ve turistik mekânlarını tanıttıklarını söyledi. Türkiye’deki 23, Suudi Arabistan’da 4 şubelerinin yanı sıra Türkiye ve dünyada çok sayıda mağazada ürettikleri kestane şekerini satışa sunduklarını ifade eden Akgün, “Mağazalarımızda satışa sunduğumuz ürünleri alanlara Bursa’nın tarihî mekânlarını gösteren şehir haritası veriyoruz. Yine yurt içi ve yurt dışındaki uluslararası gıda ve şekerleme fuarlarına katılıyoruz. Bu fuarlarda da hem ücretsiz kestane şekeri dağıtıyor hem de Bursa şehir haritası veriyoruz. Bu sayede şehrimizin dünyada tanınması için çaba harcıyoruz” diye konuştu.

Mümin Akgün, yurt dışı pazarda Kardelen’in telaffuzunda yaşanan zorluklar üzerine, Cardelion markası ile ihracata başladıklarını ve bu markayı dünyanın birçok ülkesinde tescil ettirdiklerini de sözlerine ekledi.

Bursa Türkiye’nin gözbebeği

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhanda, Bursa kestane şekerinin tüm dünyada sevilen lezzetli bir ürün olduğunu söyledi. Bursa’nın güçlü ekonomisi ile Türkiye’nin kalkınmasında büyük katkı sunduğunu ifade eden Şevket Orhan şunları söyledi:

“Kısa süre önce yapılan genel kurulda ben ve arkadaşlarım Bursa Kent Konseyi yönetimine seçildik. Yeni dönemde Bursa’nın daha iyi tanıtılması için bir dizi proje hazırlığımız var. Bursalı firmalarımızın kentimizin tanıtımı yönünde harcadıkları çaba bizi memnun ediyor. İlka Şekerleme’nin hijyenik üretim tesisinde imal edilen kestane şekerleri tüm dünyada beğeni görüyor. İncelediğim tesisi her yönü ile çok beğendim. İlka Şekerleme’nin yöneticilerine Bursa’nın bütün dünyada tanınması için yaptıkları katkılar için teşekkür ediyorum. Bu tür tesislerin sayısının artması ülkemiz ve Bursa’mız için büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Bursa’ya özgü ürünlerin tanıtımı için bizde katkı sunmaya hazırız.”

BURSA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:29

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