Motosikletin park halindeki minibüse çarpma anı kamerada

Dikkat! Onların ücreti bu ay düşecek

Bugün ne oldu?

İstanbul'da bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarında park halindeki minibüse çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü İskender Tercan Can (18), yönetimindeki 16 KNJ 24 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken iddiaya göre, aniden manevra yaparak önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Motosiklet yol kenarında park halinde olan 16 P 6182 plakalı minibüse çarparak durdu. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansta görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedaviye alındı. Emniyet ekipleri kaçan otomobil sürücüsünü arıyor.



BURSA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:52

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 16:17

AKŞAM 18:55

YATSI 20:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.