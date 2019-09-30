Tarlada çalışan iki kadın buldukları yılanla dans etti

BURSA'da tarlada çalışırken gördüğü yılanla dans eden iki kadının görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
Bursa´nın İznik ilçesinde yaşayan ve tarlada çalışırken yılan gören Filiz Kara ve Hanife Yılmaz genel tepkilerin aksine yılandan korkmayarak dans etmeye başladı. Yaklaşık 2 metrelik yılan ile dans ettikleri anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüleri izleyenler hayrete düştü. Yılanı ellerine alan ve eğlenen iki kadının cesareti herkesi şaşırttı.
BURSA
01 Ekim 2019 Salı
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