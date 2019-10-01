Park halindeki karavan alevlere teslim oldu Yangına itfaiye gelene kadar vatandaş hortumla müdahale etti

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde park halindeki bir karavanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafın söndürüldü.

Alınan bilgilene göre, Kemalpaşa Mahallesi Paşaören Sokak’ta Erdoğan H.’ye ait 16 AY 0627 plakalı karavan minibüs park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Dumanların yüksekliğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Mahalle sakinleri itfaiye ekipleri gelene kadar kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Daha sonra gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Karavanda maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

BURSA 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 05:28

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