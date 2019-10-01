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BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki karavan, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 23.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl İlçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Paşaören Sokak üzerinde park halinde olan Erdoğan Hazar'a ait 16 Y 0627 karavanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler alevleri kısa sürede söndürdü.

Yangında karavan kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



BURSA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:29

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