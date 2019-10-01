Roman orkestrası huzurevinde sahne aldı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi konukları için düzenlenen doğum günü kutlamasında Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası üyeleri, huzurevi sakinleri için çalıp söyledi.

Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi’nde her ay düzenlenen doğum günü kutlamaları bu ay da renkli görüntülere sahne oldu. Eylül ayı içinde doğanlar için düzenlenen doğum günü kutlamasında bol eğlence vardı. Bu ay doğum günü olan Ayten Yavuz, Orhan Demirkakan, Havva Feray Erdemir, Ayfer Bugu, Namık Savaş, Semiha Gürpınar, Münevver Çerçel ve Temel Sönmez için düzenlenen kutlamalarda Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası muhteşem bir konser verdi. Doğum günü pastasını birlikte kesen huzurevi sakinleri personelle birlikte oyun havaları eşliğinde oynayıp keyifli bir gün geçirdi.

BURSA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:29

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