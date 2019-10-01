Ameliyathanede başlayan aşk nikah masasında taçlandı

Bursa'da iki hekimin ameliyathanede başlayan aşkı, nikah masasında taçlandı.

VM Medical Park Bursa Hastanesi’nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ruşen Ali Soylu ile Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Uzm. Dr. Hünkar Şule Yazıcı, beraberliklerini evlilikle taçlandırırken meslektaşları da bu mutlu günlerinde çifti yalnız bırakmadı. İki meslektaşın hayatlarını birleştirdiği törende nikahı Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem kıydı. Çiftin şahitliklerini VM Medical Park Bursa Hastanesi Genel Müdürü Metin Arslan, Tıbbi DirektörÜroloji Uzmanı Prof. Dr. Özcan Atahan, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Osman Tiryakioğlu ile Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Uzm. Dr. Zeynep Akoğul yaptı. Hastane yöneticileri, hekimler ile sağlık ve idari personel de çiftin mutluluğuna şahitlik etti.

Davetiye bastırmak yerine Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışta bulunduklarını belirten Op. Dr. Ruşen Ali Soylu, “Evlilik teklifi ettiğim gün, çok duygulandık. Duygu seline kapıldık. Aynı kurumda çalışmak, sanılanın aksine daha güzel bence. Gerçek sevgiyi ve aşkı hissetmek, yorgunluğumuzu alıp götürüyor. Bütün duygular içinde sevmek, aşık olmak en güzeli. Mesleğimizi de aşkla yapıyoruz” dedi.

Uzm. Dr. Hünkar Şule Soylu da, "Aynı bölümde mesai harcamak, bizim için bir nevi motivasyon kaynağı oluyor. Ameliyathane ortamı son derece stresli ve yoğun. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz. O ortamda birkaç dakika da olsa birbirimizi görmek, bizi motive ediyor ve etmeye de devam edecek” diye konuştu.

BURSA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:29

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