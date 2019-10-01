Bursa'da faciadan dönüldü

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde Serbest Bölge girişinde sabah saatlerinde meydana gelen kaza ucuz atlatıldı.

Anayoldan yanyola girişte meydana gelen kazada bir otomobil yolun altında bulunan şarampole uçarken sürücüsü hafif yaralandı.

112 acil ambulansı ile sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza ile alakalı soruşturma sürdürülüyor.

BURSA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:29

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