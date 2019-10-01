En hızlı büyüyen Bursalı firmalara Matlı’dan tebrik

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından açıklanan, Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 şirketi arasında yer alan dört Bursalı firmayı ziyaret etti.

Geçen mayıs ayında TOBB ve TEPAV iş birliğiyle 20152017 arası iki yıllık ciro artışı dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda Bursa`dan, Ada Agro Tarımsal Faaliyetler Danışmanlık Sanayi Ticaret AŞ 19., Altay Tasarım İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ 28., Prolıft Asansör Sanayi ve Ticaret AŞ 58. ve Focus Kontrol Teknik Ölçüm Sistemleri Makine Otomotiv Endüstriyel Temizlik de 71. olarak listede kendisine yer buldu.

Listeye giren 100 şirketin 20152017 döneminde cirosunu yüzde 605 artırdığını belirten Başkan Matlı, şirketlerin ortalama ciro büyüklükleri ise 59,8 milyon lira, şirketlerin nominal gelirlerindeki artış oranının da Türkiye'nin nominal millî gelirindeki artışın 18 katı olduğunu belirtti. Firmaların bu döneminde istihdamlarını yüzde 70 yükselttiğini vurgu yapan Matlı, “Şirketlerimiz ihracat yapıyor. Umuyorum ki devletimizin katkıları ve sanayicimizin gayreti ile ihracatçı sayımızı her yıl katlayarak arttırabiliriz” dedi.

Listeye giren Bursalı dört firmaya ayrı ayrı ziyaret eden BTB Başkanı Matlı, firma temsilcilerine plaket vererek başarılarından dolayı kendilerini tebrik etti.

Türkiye 100 Yarışması'nın birincisi Aydın'dan çıkmış, şirket sayısı sıralamasında ilk sırayı 23 şirketle İstanbul almış, İstanbul'u 22 şirketle Ankara, 7 şirketle Antalya, 5 şirketle Kocaeli, 4'er şirketle Adana, Bursa ve Kahramanmaraş takip etmiş ve en hızlı büyüyen şirketler listesinde 25 farklı ilden firma yer almıştı.

BURSA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:29

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