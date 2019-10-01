Samanlık alevlere teslim

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında bir samanlık küle döndü.

Soğukdere Mahallesi'nde bulunan bir samanlıkta henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Alevleri gören mahalle dört bir koldan müdahale ederek yangını söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak ekipler gelene kadar yangın bütün samanlığı sardı. Uzun çabalar neticesinde yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

BURSA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:29

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