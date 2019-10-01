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Bursa merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 19 gözaltı

DHA

BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 24 şüpheliden, aralarında 6 eski polisin de bulunduğu 19 şüpheli, 6 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 24 şüpheliden, aralarında 6 eski polisin de bulunduğu 19 şüpheli, 6 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt ile bağlantılı oldukları tespit edilen 24 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı. Kararla birlikte Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Konya, Kütahya ve Malatya'da belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında aralarında 1'i emekli, 5'i ihraç 6 polis memurunun da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne getirildi. Polis, firari 5 şüpheliyi yakalamak için aramalarını sürdürüyor. 

BURSA

01 Ekim 2019 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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